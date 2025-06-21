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Путин в 84-ю годовщину начала войны примет участие в памятных мероприятиях

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 июня - в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны - примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщила пресс-служба главы государства в субботу.

Помимо этого, Путин возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", говорится в сообщении.

"Также в этот день глава государства встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. На встрече будут обсуждаться результаты проделанной работы и перспективы создания новых учебных курсов для последующего внедрения в образовательный процесс", - отмечает пресс-служба.

Владимир Путин Великая отечественная война Александровский сад Могила Неизвестного солдата
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