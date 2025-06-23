Путин проведет переговоры с лидером Мали

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 23 июня проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.