Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует подъем, отыгрывая очередной скачок мировых цен на нефть (фьючерс на Brent превысил $78,5 за баррель), произошедший на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки США на ядерные объекты Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,7%, лидируют акции нефтяных компаний во главе с бумагами "Роснефти" (+3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2770,26 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 июня, составляет 78,5016 руб. (+1,77 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "ВК" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы").

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Американский президент Дональд Трамп сообщил вечером в субботу (по вашингтонскому времени), что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. "Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social. Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб".

После этого Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия. По словам Трампа, Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории.

"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что США удалось при помощи авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. По его словам, ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

Тем временем, иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад". В то же время, региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов.

По данным Комиссии по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии, после ударов США по трем ключевым иранским ядерным объектам в арабских государствах Персидского залива радиоактивных следов не обнаружено.

Как сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на источник, иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо.

Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран выступает за решение проблем путем переговоров, однако в случае с США этот путь, возможно, нереалистичен.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщило в воскресенье, что Аракчи направился из Стамбула в Россию, а в понедельник он рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию после американских ударов по Ирану. МИД РФ в воскресенье вечером подтвердил приезд главы МИД Ирана в Москву для переговоров.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщили французские СМИ. "Американцы должны получить ответ на агрессию", - сказал, по их данным, иранский президент в ходе телефонного разговора.

В США индексы акций в минувшую пятницу изменились на 0,1-0,5%: подрос Dow (+0,1%), просели S&P500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,5%).

Инвесторы оценивали перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и продолжали следить за динамикой ирано-израильского конфликта.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что центральный банк США может снизить ключевую ставку уже в июле. "Мы можем сделать это уже в июле. Думаю, у нас есть пространство для снижения ставки, а затем мы сможем посмотреть, что будет происходить с инфляцией", - сказал он в интервью CNBC.

Это заявление противоречит позиции главы ФРС Джерома Пауэлла, который отмечал, что регулятор находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений перекрытия Ираном Ормузского пролива; на старте торгов цена Brent локально взлетала выше $80 за баррель, после чего скорректировалась.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $78,52 за баррель (+2%), августовская цена фьючерса на WTI - $75,34 за баррель (+2%).

Иран столкнется с огромными экономическими трудностями, если решит перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Вся их экономика зависит от Ормузского пролива. Если они хотят уничтожить свою экономику и создать перебои в мировой торговле, то да, им стоит перекрыть пролив", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Вэнс подчеркнул, что считает подобный шаг самоубийственным для Тегерана. "Пойдут ли они на это? Не думаю, что в подобных мерах есть какой-то смысл", - подытожил вице-президент.

Как сообщали на прошлой неделе аналитики JPMorgan, по их прогнозам, полное прекращение поставок через пролив может привести к росту цен на нефть до $120-$130 за баррель.