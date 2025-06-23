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"Русагротранс" повысил прогноз экспорта пшеницы в июне с 1,06 млн до 1,25 млн т

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы из РФ в июне этого года составит 1,25 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Это новый прогноз аналитиков. Прежний составлял 1,06 млн тонн. "В первом месяце нового сезона (в июле - ИФ) экспорт оценивается в 3,6-4 млн тонн, что соответствует уровню июля 2024 года - 3,8 млн тонн", - сказали в центре.

Аналитики также сообщили, что цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле на прошлой неделе после падения на предыдущей неделе выросли на $5, до $226-227 за тонну (FOB).

Цены спроса на пшеницу нового урожая (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах под влиянием увеличения цен FOB повысились на 250 рублей, до 14 500 рублей за тонну (без НДС).

Цены на румынскую пшеницу на минувшей неделе укрепились на $6,25, до $237,75 за тонну, на аргентинскую остались на уровне $236 за тонну. Французская пшеница подорожала на $4,5, до $232,5 за тонну, американская - на $1, до $237, австралийская - подешевела на $1, до $249 за тонну.

"Повышающее влияние на цены в странах-экспортерах Северного полушария оказывало установление жаркой и засушливой погоды во Франции и ухудшение состояния посевов озимой пшеницы, а также риски замедления уборки на юге России из-за дождей, - пояснили в центре. - Состояние посевов мягкой пшеницы во Франции ухудшилось. Доля хороших и отличных посевов - 68% против 70% неделю назад, но это выше показателя прошлого года в 62%".

Консалтинговая компания Strategie Grains повысила прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС до 130,7 млн тонн со 129,8 млн тонн месяц назад. Но основное повышение пришлось на урожай в Румынии, Болгарии и Испании.

Аналитики отметили, что на юге РФ на текущей неделе ожидается дождливая, но теплая погода, что немного улучшит ситуацию с засухой в Ростовской области и на севере Краснодарского края. На следующей неделе ожидается снижение количества осадков и возврат температуры к климатической норме. Ожидаемые осадки в Центральной России и в Поволжье в ближайшие две недели будут поддерживать благоприятные условия для формирования урожая.

Русагротранс
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