Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам, не обеспечившим подачу заявлений через "Госуслуги"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам, не обеспечившим возможность подачи заявлений от абитуриентов через портал "Госуслуг", сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Предостережения получили Балтийская академия туризма и предпринимательства, Научно-исследовательский центр прикладной метрологии - Ростест, Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, Балтийский гуманитарный институт, Восточно-Европейский институт психоанализа, Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Центральная государственная медицинская академия Управления делами президента РФ.

Кроме того, ведомство объявило предостережения духовным образовательным организациям высшего образования: Томской духовной семинарии Томской Епархии Русской Православной церкви, Донской духовной семинарии Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной церкви, Екатеринодарской духовной семинарии Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной церкви, а также Болгарской исламской академии.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, отмечается в сообщении.