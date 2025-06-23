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Российская Nordwind запросила допуски к авиарейсам в Пхеньян

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российская авиакомпания Nordwind запросила у Росавиации допуски к рейсам из Москвы в Пхеньян (КНДР), говорится в материалах на сайте ведомства.

Допуск запрошен на выполнение полетов с частотой до 2 раз в неделю.

В настоящее время прямых авиарейсов между столицами РФ и КНДР нет.

Ранее в июне возобновилось прямое железнодорожное сообщение Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск, приостановленное в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

По данным РЖД, Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире, расстояние между столицами составляет более 10 тыс. км, а время в пути - 8 суток.

Nordwind КНДР Пхеньян
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