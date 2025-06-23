Примаковские чтения. Мировая турбулентность и гонка ядерных вооружений

Алексей Арбатов, Анатолий Антонов, Томас Гремингер и Антон Хлопков (слева направо) Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве начал работу XI международный форум "Примаковские чтения", сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Корр.: Тема нынешних чтений: "Мировая турбулентность". Именно она, как отмечается в приветствии президента Российской Федерации Владимира Путина, которое зачитал помощник президента, председатель оргкомитета форума Юрий Ушаков, "точно отражает текущее положение дел в международных отношениях".

Мировая турбулентность

В своем выступлении на открытии форума президент ИМЭМО академик Александр Дынкин отметил, что мировая история последних двухсот с лишним лет говорит о том, что каждый новый мировой порядок "формируется победителями в очередной крупной войне. Так было после наполеоновских войн, после Первой и Второй мировых войн. После "холодной войны" возник однополярный мир с доминированием Запада, прежде всего США. Такой мировой порядок, конечно, не учитывал интересы России, а с 2018 года началась дискриминация Китая". "Февраль 2022 года, - констатировал докладчик, - можно считать формальной датой ухода в прошлое однополярного мира".

Он остановил внимание присутствующих на высказывании президента России на Петербургском форуме, который сказал, что его беспокоит то, что "мы скатываемся к третьей мировой войне. Очень много конфликтного потенциала. Он растет". Выступающий выразил при этом уверенность в том, что "различные аспекты этой экзистенциальной угрозы будут в фокусе наших дискуссий".

Многополярный ядерный мир

Корр.: Тема первой сессии названа "Многополярный ядерный мир". Выбор темы объясняется тем, что трансформация ядерного порядка под давлением международно-политических и военно-технических факторов все больше выводит нас на траекторию формирования ядерной многополярности.

Модератор этой сессии академик Алексей Арбатов, открывая обсуждение, предложил внести под воздействием текущих событий некоторые дополнения в тему и поговорить о том, как иранский кризис может отразиться на договоре о нераспространении ядерного оружия, пугает ли он возможных новых претендентов на получение статуса "ядерной державы", или наоборот, уменьшит к этому стремление.

Антонов: мировое сообщество теряет вкус к контролю над вооружением

Корр.: Первый выступающий – чрезвычайный и полномочный посол РФ, бывший посол РФ в США, а до этого много лет занимавшийся проблемой нераспространения ядерного оружия Анатолий Антонов остановился более подробно на этой теме.

По его мнению, именно сейчас необходимо активнее добиваться "укрепления глобальной стратегической стабильности. Это крайне важно именно на современном этапе в связи с обострением противостояния ядерных держав". Он считает, что гонка ядерных вооружений продолжает развиваться, а мировое сообщество при этом "теряет вкус к контролю над вооружением".

Особое беспокойство, отметил Антонов, вызывают провокационные шаги некоторых ядерных государств, и особенно развертывание ядерных потенциалов вблизи России и Китая. Дипломат подчеркнул, что он не может не видеть возможности того, что могут прибегнуть к решению стратегических задач с помощью силы. Особенно если при этом учитывать пропагандирующуюся концепцию "быстрого мгновенного глобального удара", которая входит в состав идеи о "Золотом куполе". Эта идея еще больше обостряет, сказал он, ситуацию в области стратегической стабильности. ("Золотой купол" - название новейшей системы противоракетной обороны США – ИФ).

Далее докладчик призвал мировое сообщество поддержать совместное заявление России и Китая о глобальной стратегической стабильности. Он подчеркнул важность этого заявления тем, что это два великих государства, члены Совета безопасности ООН, к тому же обладающие ядерным оружием.

Нельзя допустить недоверия к МАГАТЭ

Говоря о современном положении, он осудил стремление США и Израиля выразить недовольство ролью и эффективностью МАГАТЭ, и тем более сеять "недоверие к этой уважаемой организации".

"Настало время определиться, - продолжал он, - будем ли мы по-прежнему полагаться на выводы МАГАТЭ или опять в решении вопросов будем полагаться на выводы тех, кто имеет больший военный потенциал".

Анатолий Антонов считает, что возможности продления договора СНВ-3 "не просматриваются". Однако, как он подчеркнул, "практика показала, что национальную безопасность можно и нужно укреплять не только за счет наращивания оборонного потенциала, но и с помощью договорно-правовых инструментов".

Следующий выступающий – исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, бывший генсек ОБСЕ Томас Гремингер поддержал предложение предыдущего выступавшего о необходимости проведения переговоров с представителями "ядерной пятерки", и даже считает, что надо обратиться к Швейцарии с предложением организовать такое мероприятие.

Искомый обогащенный уран в Иране не найден

Корр.: Директор Центра энергетики и безопасности одного из ведущих российских центров по вопросам нераспространения ядерного оружия Антон Хлопков остановился на последних событиях в Иране и на том, как они отразятся на существовании договора о нераспространении ядерного оружия.

По его мнению, западные страны еще раньше пытались использовать МАГАТЭ как "инструмент для реализации планов по демонтажу ядерной структуры Ирана". Он подчеркнул, что мировую общественность запугивали якобы имеющимся в Иране обогащенным ураном.

"Всех беспокоил тот факт, что Иран наработал более 400 кг обогащенного до 60% урана. Конечно, это еще не вооруженный уровень, но, как отмечалось, при определенных технологических процессах он может стать основой для создания ядерных зарядов", - сказал он.

Что же произошло, задал вопрос оратор, по результатам ударов американской авиации по ядерным объектам Ирана? И сам ответил: "Этот материал, скорее всего, продолжает находиться в Иране. Вероятнее всего, он не пострадал, потому что Иран своевременно его переместил! Таким образом, - подчеркивает выступающий, - то, что декларировалось в качестве главного риска, то есть ядерная опасность, идущая от Ирана, в результате серии авиаударов не устранилась, и риски не купированы. Да, нанесен ущерб некоторым объектам, которые могли нарабатывать новое количество ядерных материалов. Но то, что искали, и то, что говорили, что это главный риск для мира, этот вопрос остался открытым".

В связи с этими выводами он считает, что "главной целью операции против Ирана была не ядерная программа Ирана, и не снятие озабоченностей ядерной угрозой, а смена режима в этой стране!"

Далее докладчик высказал мнение, какие возможны действия сейчас со стороны США и Израиля с тем, чтобы устранить главные риски, о которых они говорят.

Хлопков: "Для того, чтобы эти декларированные цели были достигнуты, необходима либо наземная операция, чтобы найти эти материалы, о которых беспокоились в США и Израиле, или получить доступ к иранским ученым, потому что, хотя часть оборудования уничтожена, но знания в Иране остались".

Он задает в связи с этим главный вопрос: "Не будет ли режим нераспространения использован для того, чтобы повлиять на политику государств или для достижения смены в них действующего режима". Такой вариант, по его мнению, "может заставить многие страны задуматься о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия".

Активно эта проблема продолжала обсуждаться и во время перерыва. Часть диспутантов поддерживали выводы этого докладчика, другие же высказывали противоположную и очень интересную мысль. Она заключается в том, что "новые страны, которые захотят иметь ядерную программу, должны принимать во внимание уже имеющийся факт: если хочешь заняться производством ядерного оружия, должен заранее понимать, что это может быть чревато очень серьезными последствиями".