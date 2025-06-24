Примаковские чтения: В международном па-де-труа главное - не упасть

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Заключительная сессия первого дня работы "Примаковских чтений" была посвящена особо актуальной международной теме: "Россия - США - Китай: новая динамика отношений".

Тема всеохватывающая!

Корр.: Модератор сессии - заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Насколько я помню, он выступает модератором, вероятно, на всех форумах и ведет наиболее сложные и актуальные темы. И еще – именно с его "легкой руки" термин "Примаковские чтения" - это национальное достояние" прочно закрепился в общественном мнении.

Рябков: Мы видим, что относительная нормализация ситуации, диалоги, которые наблюдаются в последнее время между Вашингтоном и Пекином и в какой-то мере между Москвой и Вашингтоном, не снимают всего комплекса нерешенных проблем, они множатся. Диалог идет на фоне конфликтов, их тоже, к сожалению, становится все больше, он идет даже на фоне войн. И, разумеется, от того, какой дальнейший путь в отношениях с Россией и Китаем займет администрация Трампа, будет очень много зависеть. Я думаю, что в любом случае взаимоотношения в этом треугольнике будут оказывать определяющее влияние на формирование устоев нового миропорядка.

Легвольд: США – Китай – не допустить варианта "Карибского кризиса"

Корр.: Первым выступающим был один из ведущих американских специалистов по тематике взаимоотношений с Россией и странами постсоветского пространства, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

Он начал с того, что "ему приятно после пятилетнего перерыва вновь иметь возможность участвовать в "Примаковских чтениях".

В своем выступлении он выразил опасения, чтобы мир "не столкнулся с новой "холодной войной", но теперь уже между США и Китаем".

Экономическая конкуренция времен Байдена, продолжал он, сейчас уже "приобретает все черты ядерной гонки, а уже при Трампе она трансформировалась в нечто более существенное".

Он выразил чрезвычайную озабоченность тем, что "если две стороны не смогут отступить, то может наступить что-то подобное "Карибскому кризису" 1962 года.

Российское руководство сможет жить рядом с прозападной свободной Украиной?

Перейдя к отношениям США с Россией, докладчик подчеркнул, что при Байдене они основывались на "политике максимальной изоляции, давлении и принуждении". Трамп, по его словам, в отличие от Байдена, пытается "восстановить контакт с российским руководством". Что касается украинского конфликта, то Трамп, по словам докладчика, "хочет положить ему конец и возобновить взаимноe сотрудничество". Украинский конфликт уже перестает быть "конфликтом Байдена", а становится "конфликтом Трампа", хотя последний продолжает настаивать на его прежнем названии.

По мнению докладчика, вопрос о прекращении украинского конфликта сейчас уже может зависеть не только от вооруженной составляющей, но и от ответа на такой вопрос: "Российское руководство готово жить со свободной, независимой и прозападной Украиной?".

"Если администрация решит отойти от этой войны путем умеренной поддержки ВСУ, продолжал Легвольд, и остановится только на предоставлении разведданных и позволит войне развиваться так, как она развивается, без ущерба международной позиции США", то тогда, по мнению докладчика, наступит пауза в прежних отношениях США с Россией.

"Леденящая перспектива"

Говоря об отношениях США с Россией, Легвольд связал их перспективы также с отношениями между США и Китаем. "От этого, - сказал он, - будет зависеть, приблизимся мы или нет к новой "холодной войне" в нашем многополярном мире".

"Поживем – увидим", - многообещающе закончил он свое выступление.

Модератор Сергей Рябков не оставил без внимания такую перспективу и подчеркнул: "Две "холодные войны" цивилизация, конечно, никогда не переживала, и это само по себе является леденящей перспективой".

"Треугольник" на балетной сцене

Корр.: Следующим выступающим был известный индийский политик, а ныне председатель ObserverResearch Санджой Джоши.

Сергей Рябков, предоставляя ему слово, сказал, что Республика Индия "в неких политических конфигурациях может быть рассмотрена не как одна из сторон политического треугольника, но как сторона квадрата".

Индийский представитель свою речь посвятил в основном призыву, похожему на призыв в известном детском мультфильме: "Ребята, давайте жить дружно". Только его призыв звучал: "Мы должны бороться с бедностью, а не друг с другом".

Он сравнил треугольник Россия-США-Китай с балетным танцем па-де-труа, который, как известно, на сцене является самой трудной танцевальной формой. В связи с этим после характеристики сложности китайской экономики он сделал вывод, что эти сложности "активно влияют и на положение в политическом треугольнике". "А мы, - указал он, - не хотим быть стороной в треугольной системе отношений или даже в биполярной системе, хотим просто быть устойчивыми".

Модератор Рябков выразил согласие с необходимостью борьбы с бедностью, с одной стороны, и согласился также с выводом, "что формирование многополярного мира – это тоже неоспоримый процесс". Касаясь сравнения политического треугольника с танцевальной системой, Рябков, напомню, являющийся замминистра иностранных дел РФ, выразил благодарность индийскому политику за "признание Москвы столицей балета и согласился, что па-де-труа действительно сложно исполнять, ибо главное при этом – не упасть на сцене, а еще хуже – со сцены".

США испытывает тяжелые финансовые проблемы

Китайский представитель – замдиректора Института мировой экономики и политики Китайской Академии наук Чжан Мин подробно остановился на анализе тяжелой финансово-экономической проблемы США и опасности "постоянного увеличения госдолга США и, соответственно, его обслуживания". Он считает, что это станет проблемой для всего мира.

Российский крупнейший специалист по Китаю, заместитель директора ИМЭМО по научной работе Александр Ломанов обратил внимание, что в последнее время идет активный поиск ответа на вопрос "почему Америка потеряла те страны, на сотрудничество с которыми она имела "большие виды".

Он напомнил, что "у Америки в отношении Китая была такая политика: модернизировать Китай экономически, либерализовать его политически, интегрировать в мировой порядок и осуществлять широкомасштабные контакты между людьми".

До какого-то момента, сказал Ломанов, эта программа для Китая действовала, но после прихода к власти Си Цзиньпина в Китае поняли, что больше она ему "не подходит".

Но это не означает, продолжал докладчик, что в Китае отказались от экономического развития. "Си Цзиньпин, подчеркнул он, не только не отступил от модернизации, но в Китае появилась новая концепция модернизации, правда, китайского типа. Она сочетает международную модернизацию с китайской спецификой". Китай не сошел с пути реформ, но он отказался от "политического либерализма по американскому образцу и от интеграции в мировой порядок опять-таки по американскому образцу". Он считает, что именно с этого момента Китай стали называть в США "соперником", и это соперничество, по мнению Ломанова, будет длиться еще какое-то неопределенное время.

Он остановился на высказывании одного из американских политологов, который считает, что главным событием 21-го века "является расстыковка США и Китая". По мнению Ломанова, главным событием нашего века является формирование партнерства между Россией и Китаем.

У США в отношениях с Россией и Китаем две разные логики

На этой же сессии другой заместитель директора ИМЭМО Виктория Журавлева проанализировала влияние внутреннего положения США на его отношения с Россией и Китаем.

Виктория Журавлева: В отношении России и Китая в США сформировались и действуют две разные логики. Для Китая - логика экономического прагматизма, а точнее - обеспечение экономической безопасности и выгоды. В отношении России - логика политического прагматизма.

Раскрывая этот вывод, докладчик отметила, что отношения с Россией вышли из советско-американских отношений, которые десятилетиями держались на трех базовых элементах: диалог лидеров, гарантированное уничтожение и идеологическая конкуренция. С распадом СССР все три элемента стали постепенно деградировать, а новых, которые могли бы укрепить отношения, не появлялось. В частности, экономические связи развивались медленно и не стали гарантированной основой новых отношений, а после 2022 года и вовсе сошли на нет.

На сегодняшний день в основе возможного диалога между двумя странами остался лишь один элемент триады - личный контакт лидеров, однако это не делает отношения более стабильными, а наоборот, они стали очень зависимыми от отношений двух президентов.

Диалог лидеров сегодня - это уникальный шанс, он по факту выстраивается вопреки межпартийному консенсусу, суть которого в том, что Россия - это нарушитель спокойствия, страна, взрывающая мировой порядок, построенный США.

Исчезновение контакта двух лидеров моментально возвращает отношения к антироссийскому консенсусу. Для этого есть все: все ключевые комитеты обеих палат Конгресса - по международным делам, по вооруженным силам, финансовые и по энергетике - возглавляются ярыми антироссийскими политиками. Более того, они укомплектованы членами от обеих партий, которые за прошедшие годы инициировали не один антироссийский законопроект и публично высказывались крайне негативно о России. В таком составе Конгресс вряд ли поддержит инициативу президента о нормализации отношений, а тем более о снятии санкций.

Что касается Китая, то он стал восприниматься как единственная держава, которая может потеснить США практически на всех площадках, - глобальный экономический лидер, технологический и промышленный лидер. Поэтому отношения с Китаем более значимые для США и приоритетные не только по сравнению с российским направлением, но и в целом. Поэтому все отношения США с союзниками, противниками, нейтральными странами подчинены одной логике - сдержать рост Китая и сохранить свои позиции в мире на фоне растущего Китая.

Национал-экономический прагматизм

Корр.: Докладчик также отметила, что параллельно с этим США длительное время находятся в поиске новой формулы глобального лидерства. Например, концепция либералов о "глобальной демократии" состоит в том, чтобы объединить близкие по мировоззрению страны против других, недемократических режимов. Консерваторы эту концепцию отрицают и предлагают "смотреть на мир проще", выбирая по ситуации, исходя из экономических интересов, с какими странами взаимодействовать, а с какими нет. Они предлагают более гибкую модель, которую можно назвать национал-экономическим прагматизмом. Она, по их мнению, объединяет две важные для них величины - глобальное лидерство и противостояние с Китаем.

Автор делает вывод, что американская двухпартийность в настоящее время находится в кризисе, который привел к размыванию национального согласия, и считает, что в ближайшие десятилетия США будут пытаться формировать новый национальный консенсус. И не факт, что он будет складываться на двухпартийной основе.

Что касается внешней политики, то она будет зависеть от внутренних факторов, таких как новые межпартийные коалиции, и от внешних: какую политику будут выстраивать основные конкуренты - Россия и Китай.