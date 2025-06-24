Глава "Роспотребнадзора" заявила, что рыба и морепродукты Черного моря соответствуют нормам

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор совместно с Минсельхозом и Росрыболовством контролируют каждую выловленную партию рыбы и морепродуктов в Черном море, вся рыба и морепродукты соответствуют требованиям, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С самого начала во взаимодействии с министерством сельского хозяйства, с Росрыболовством, мы установили контроль за каждой выловленной партией рыбы и морепродуктов в этом регионе. Мы контролируем во всем улове не только нефтепродукты, но и вещества, которые свидетельствуют о том, что в сеть попала нездоровая рыба или погибшая", - сообщила Попова.

"Общая сумма всех показателей, которые мы определяем и в рыбе, и в морепродуктах, позволяет нам говорить, что все, что сегодня выловлено, соответствует требованиям, никаких проблем нет", - подчеркнула глава ведомства.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.