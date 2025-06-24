Рынок акций РФ открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,9% на фоне падения цен на нефть

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая как заметное падение мировых цен на нефть на фоне наметившегося снижения напряженности на Ближнем Востоке, так и сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2734,57 пункта (-0,91%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4%. Лидерами падения выступают ценные бумаги нефтегазовых компаний.

Подешевели акции "Роснефти" (-4%), "Газпром нефти" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), МКПАО "ВК" (-1,8%), "ММК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), "Газпрома" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Полюса" (-0,8%), "Русала" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%) и Сбербанка (-0,3%).

Подорожали акции банка ВТБ (+0,3%).

Мировые цены на нефть продолжают активно снижаться в ходе утренних торгов во вторник после резкого падения (более чем на 7%) накануне. Стоимость фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась еще на 2,4%, до $69,75 за баррель. При этом фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 2,5% - до $66,78 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. "Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Трамп сообщил, что поздравляет обе стороны "при условии, что все будет работать как должно", с тем, что у Ирана и Израиля "хватит выносливости, мужества и разума", чтобы закончить конфликт, который "мог длиться годами, разрушая Ближний Восток".

Военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 мск), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (03:30 мск)", - написал Аракчи в соцсети X. Он также поблагодарил иранских военных, готовых защищать свою страну "до последней капли крови" и "до последней минуты" реагировавших на "атаки врага".

Ранее Аракчи заявил, что если Израиль прекратит атаки не позднее 4:00 по тегеранскому времени (3:30 мск), власти Ирана "не намерены продолжать наши ответные действия после". Иранский министр добавил, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник. Участники рынка ждали новых шагов Тегерана после прямого вмешательства США в ирано-израильский конфликт, однако ответные меры оказались менее жесткими, чем предполагалось, пишет CNBC.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира.

В понедельник иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США в Катаре. При этом, под данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв. Эксперты посчитали такой ответ Ирана "символическим", отмечает Market Watch.

На этом фоне цены на нефть ушли в заметный минус, завершив торги понедельника падением более чем на 7%.

Поддержку рынку акций США 23 июня оказали также заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по банковскому надзору Мишель Боуман, повысившие надежды трейдеров на скорое снижение ставки американским ЦБ.

Боуман, выступившая на конференции в Праге, отметила, что последствия торговой войны для инфляции в США могут оказаться более слабыми, чем опасались экономисты, в то время как риски для американского рынка труда могут вырасти. "Если инфляционное давление останется сдержанным, я поддержку снижение ставки уже на следующем заседании ФРС, чтобы приблизить ее к нейтральному уровню и содействовать сохранению здорового рынка труда", - заявила она.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+0,5%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 24 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также преобладают игроки на повышение. Так, индексы Австралии, Японии, Китая, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,9-2,5%.