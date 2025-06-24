Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и "высказались за скорейшее восстановление в регионе мира и стабильности". "В этой связи подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре с.г. в Москве первого российско-арабского саммита", - информирует пресс-служба.

Главы государств обменялись мнениями по итогам прошедшего 18-21 июня XXVIII Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя, сказано в сообщении.

Путин отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой. Король Бахрейна выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.