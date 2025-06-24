Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Дылеевки в ДНР

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над Дылеевкой в ДНР, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в военном ведомстве, за сутки "Южная" группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Щербиновки, Серебрянки, Предтечино, Белой Горы, Выемки, Петровки, Северска, Васюковки, Тихоновки, Зари и Часова Яра в ДНР. Потери украинских сил составили более 190 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки Сумской области", - сообщили в министерстве обороны.

По данным военных, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах Окопа, Удов, Охримовки, Зеленого и Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" за сутки составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шийковка, Новосергеевка, Соболевка, Новая Кругляковка, Купянск Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

В течение суток армия Украины потеряла здесь свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Алексеевка, Димитров, Муравка, Петровского, Красноармейск, Новосергеевка, Дачное и Зеленый Кут Донецкой народной республики", - информирует Минобороны РФ.

По его данным, потери украинских сил за сутки на этом направлении составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Федоровка, Шевченко Донецкой народной республики, Малиевка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области", - добавили в министерстве.

По словам военных, за сутки ВСУ потеряли на этом участке до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Львово, Антоновка, Кизомыс, Новая Каховка, Днепровское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сказали в военном ведомстве.