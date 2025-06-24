Российские военные поразили объект портовой инфраструктуры Украины

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток поразили объект портовой инфраструктуры Украины, сбили 168 дронов, а также управляемую ракету "Нептун", заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту портовой инфраструктуры Украины, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиабомбы JDAM, управляемая ракета "Нептун" и 168 беспилотников самолетного типа.