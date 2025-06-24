Аэропорт в Чебоксарах временно перестал принимать и отправлять рейсы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов временно введены в аэропорту Чебоксар (Чувашия), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко во вторник.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Чебоксары", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ограничения были введены в аэропортах Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска.