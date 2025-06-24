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Закон об обязательной установке RuStore на смартфоны принят Госдумой

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем чтении закон об обязательной установке RuStore на смартфоны.

Инициатива, внесенная депутатами от всех пяти думских фракций и группой сенаторов, предусматривает при продаже в РФ смартфонов обеспечение возможности устанавливать и обновлять программы с использованием единого магазина приложений, а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.

Закон запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений. Также закон запрещает ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений.

Кроме того, закон вносит изменения в преамбулу закона № 2300-I "О защите прав потребителей", указывая, что недостатком товар считается "невыполнение при продаже или использовании отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин требований, установленных" пунктами 4(1) и 4(2) статьи 4 этого закона.

Также предусматривается, что "при продаже и использовании отдельных видов технически сложных товаров" c предварительно установленными программами, включая RuStore, не должно быть ограничений для покупок через RuStore; не должно быть ограничений ни для каких функциональных возможностей RuStore, а также приобретенных через него программ. Так должен быть обеспечен поиск, обновление программ, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также соблюдение особых требований к формированию цен на услуги, оказываемые в рамках RuStore. Не должно быть ограничений функциональных возможностей смартфонов при использовании покупок, сделанных через RuStore. Также не допускается ограничение способов оплаты с использованием RuStore, указывается в законе.

В пояснительной записке отмечается, что разработанный к обязательной предварительной установке на технически сложные товары единый магазин приложений RuStore сейчас "доступен для установки и использования на всех устройствах под управлением операционной системы Android".

"Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы", - говорится в документе.

Госдума RuStore Apple Android
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