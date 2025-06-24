Россияне стали лучше относиться к США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Почти каждый пятый россиянин (18%) в настоящее время хорошо относится к США, тогда как в 2015 году об этом говорил каждый десятый (10%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно результатам опроса, опубликованным во вторник на сайте социологического центра, за этот период с 38% до 31% снизилась доля респондентов, негативно относящихся к США.

Также снизилось количество респондентов, равнодушно относящихся к США - с 46% до 40%, отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 11% участников опроса затрудняются что-либо сказать о своем отношении к Соединенным Штатам.

Что касается ожиданий по состоянию российско-американских отношений в ближайшем будущем, то почти каждый третий (31%) видит основания для улучшений, 7% сограждан считают, что отношения ухудшатся, не ждут каких-либо изменений более трети (39%), и оставшиеся 23% респондентов не знают, что сказать по данному поводу.

Опрос был проведен 6-8 июня 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.