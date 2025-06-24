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Последствия непогоды в Сочи планируют ликвидировать к вечеру

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Работы по наведению санитарного порядка после ливня и града в городе-курорте Сочи планируют завершить к вечеру, сообщил мэр города Андрей Прошунин во вторник.

"В Адлере вчера за один час выпало 55 мм осадков в виде ливня и града. Фиксировались подтопления участков федеральной автомобильной трассы. Поступило порядка 20 обращений от жителей с улиц Мостовой, Чкалова, из Молдовки и Нижней Шиловки. Здесь вода зашла в некоторые дворы", - написал Прошунин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что до конца дня поручил завершить основные работы по наведению санитарного порядка, убрать иловые наносы и штормовой мусор на побережье.

"Сейчас вся городская инфраструктура функционирует штатно. Общественный транспорт вышел на линию. Расписание аэропорта восстановлено, поезда идут по графику", - добавил Прошунин.

Ранее сообщалось, что власти Сочи временно ограничили купание на пляжах курорта из соображений безопасности людей.

Сочи
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