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Путин подписал закон о переоформлении договоров на рыболовные участки на 20 лет без торгов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переоформлении договоров на рыболовные участки на 20 лет без торгов.

Его проект (№810019-8) был внесен в парламент правительством в декабре 2024 года. Закон был принят Госдумой 10 июня, одобрен Советом Федерации 18 июня 2025 года.

Согласно закону, компании и ИП, которые имеют договоры на вылов анадромных видов рыб, действующие по состоянию на 1 сентября 2025 года, могут до 1 апреля 2026 года подать заявление на переоформление рыболовных участков, заключить новый договор до 1 июня 2026 года.

Закон также предусматривает создание единого цифрового реестра разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов. Каждое разрешение будет содержать следующую информацию: о лице, получившем разрешение, о судне (если оно используется), районе и сроках вылова, видах и объемах биоресурсов, об используемых орудиях и методах добычи.

Разрешения можно будет получить по заявлению, в том числе в электронной форме с использованием усиленной электронной подписи, а их выписки будут доступны как на бумаге, так и через портал госуслуг. Все разрешения подлежат регистрации в реестре, которым будет управлять уполномоченный федеральный орган.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

В настоящее время договоры перезаключаются в зависимости от завершения срока действия по итогам ранее проведенных торгов.

Как сообщается в пояснительной записке со ссылкой на информацию Росрыболовства, в настоящее время в пользование на основании договоров предоставлено 9 192 рыболовных участка, в том числе порядка 2175 - для добычи лососевых. Сроки действия по ним истекают в период до 2035 года. При этом срок действия порядка 50% договоров оканчиваются в 2027-2029 годах.

Владимир Путин
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