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Путин в среду проведет совещание на тему создания культурно-образовательных и музейных комплексов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет 25 июня совещание в формате видеоконференцсвязи о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что с докладами выступят вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова, а губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.

Владимир Путин Кремль
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