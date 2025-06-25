Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренное повышение вслед за отскочившей вверх нефтью (фьючерс на Brent подрос к $68 за баррель после отката накануне ниже $67) после ее обвала с начала недели на ожиданиях сокращения напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей остается нерешенный вопрос о мирном урегулировании военного конфликта на Украине и риски новых западных санкций в отношении России. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов прибавил 0,7%, лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+6%), ПАО "Группа Астра" (+3,4%) и "ВК" (+2,5%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2765,06 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июня, составляет 78,3892 руб. (+9,69 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "ФосАгро" (+1%), "Северстали" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% "префы"), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%).

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что бомбардировки США иранских ядерных объектов уничтожили способность Ирана создавать ядерное оружие. "Основываясь на всем, что мы видели - а я видел все это - наша кампания бомбардировок свела на нет способность Ирана создавать ядерное оружие", - сказал министр.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США уничтожили ядерную программу Ирана без потерь со стороны американцев. "Для американцев, которые обеспокоены тем, что это может перерасти в затяжной конфликт, я думаю, президент решил это очень быстро. Мы не только уничтожили иранскую ядерную программу, мы сделали это без потерь со стороны американцев", - заявил Вэнс, выступая на ужине Республиканской партии в Огайо. Его цитирует телеканал NBC News.

Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что израильская военная кампания против Ирана пока не завершена, впереди - очередной этап. "Мы завершили значительный этап, но кампания против Ирана не окончена. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях нынешнего. Мы отбросили иранский ядерный проект на годы назад, то же касается и ракетной программы", - приводит telegram-канал ЦАХАЛ его слова с совещания с членами Генштаба.

По словам Замира, ЦАХАЛ добилась "феноменальных успехов", но надо оставаться "реалистами". "Впереди еще многое. Мы должны быть внимательны, почивать на лаврах некогда", - подчеркнул он. Военачальник отметил, что теперь "основное внимание вновь обращается на Газу, чтобы вернуть заложников домой и уничтожить правление группировки ХАМАС".

США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Теперь пришло время сесть за стол переговоров с иранцами и прийти к всеобъемлющему мирному соглашению", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил уверенность, что США и Ирану удастся это сделать. По его словам, обсуждения "многообещающие", и США "полны надежд".

Тем временем, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. "Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, резкое падение нефти с начала недели, обусловленное деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем, оказало давление на бумаги российских нефтяных компаний. Тем не менее, уже на вечерней сессии вторника давление продавцов ослабло, наметился коррекционный отскок нефти и акций.

Для индекса МосБиржи уровень поддержки находится в районе 2730 пунктов. В случае его пробоя нисходящее движение может усилиться с целями у апрельских минимумов - ниже отметки 2700 пунктов, считает Смирнов.

Американские фондовые индексы во вторник выросли на 1,1-1,4% на фоне новостей, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social вечером в понедельник.

Позднее власти двух стран подтвердили эту информацию, однако перемирие остается хрупким. Израильская сторона сообщала, что Иран уже после вступления в силу режима прекращения огня запустил ракеты в ее сторону, на что Израиль ответил ударами по радару недалеко от Тегерана.

Во вторник канцелярия главы израильского правительства сообщила, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США решил не наносить новые удары по Ирану. Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран намерен соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его придерживается Израиль.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, участники рынка следили за выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, надеясь получить новые сигналы относительно перспектив американской экономики и будущего направления денежно-кредитной политики центробанка.

Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ФРС может подождать с понижением процентных ставок до тех пор, пока не будет иметь более ясного представления об экономических последствиях введения торговых пошлин. "Мы находимся в хорошем положении, чтобы подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать корректировку денежно-кредитной политики", - сказал он.

Влияние импортных пошлин, как ожидается, будет менее драматичным, чем прогнозировалось в апреле, отметил Пауэлл, однако их "повышение в этом году, вероятно, подтолкнет цены к росту и скажется на экономической активности". Хотя инфляционное воздействие торговой политики президента США Дональда Трампа "может оказаться кратковременным", "также возможно, что инфляционные эффекты могут быть более стойкими".

Как показали опубликованные во вторник данные, рассчитываемый Conference Board индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 93 пунктов с пересмотренного майского значения 98,4 пункта. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали, что индекс составит 100 пунктов. Подындекс отношения американских потребителей к текущей ситуации опустился в июне на 6,4 пункта - до 129,1 пункта, а индикатор потребительских ожиданий - на 4,6 пункта, до 69 пунктов.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 топчется на месте, австралийский ASX Australia подрос на 0,01%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились менее чем на 0,05%).

На нефтяном рынке цены растут в рамках коррекции после существенного падения с начала недели на новостях о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Такое развитие ситуации снизило опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $67,98 за баррель (+1,3%), августовская цена фьючерса на WTI - $65,23 за баррель (+1,4%).