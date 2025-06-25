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Минобороны сообщило об уничтожении 18 дронов над регионами РФ и акваторией Черного моря

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В ночь на среду над пятью российскими регионами и акваторией Черного моря сбиты 18 украинских беспилотников, из них семь - над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 22:45 мск 24 июня до 05:40 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

Семь дронов сбиты над территорией Ростовской области, четыре - над Республикой Крым, по два - над территориями Краснодарского края, Курской области и акваторией Черного моря, один - над Брянской областью, уточнили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Краснодарский край Республика Крым Брянская область Ростовская область
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