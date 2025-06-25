"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

Фото: "Интерфакс"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила XVI ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) 2025 года.

В ТОП-10 лучших университетов России вошли: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС".

Во второй десятке рейтинга расположились Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Университет ИТМО, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Южный федеральный университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Президентская академия), Сибирский федеральный университет, Дальне-Восточный федеральный университет.

В рамках проекта НРУ-2025 проведена оценка деятельности 389 университетов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 145 университетов, участвующих в программе "Приоритет 2030". Кроме того, оценена деятельность 22 негосударственных вузов.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем "СПАРК-Интерфакс" и "СКАН-Интерфакс".

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: Бренд, Образование, Исследования, Социальная среда, Сотрудничество, Инновации и Предпринимательство.

Все параметрические и сводная оценки приводятся к безразмерной 1000-балльной шкале; университеты ранжируются по убыванию величины оценки. Следует подчеркнуть, что Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов.

Проект Национальный рейтинг университетов реализуется Группой "Интерфакс" с 2010 года. Его главная цель - развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.