Принят закон о причислении к ветеранам боевых действий саперов, работавших в новых регионах РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон, который причисляет к ветеранам боевых действий саперов, работавших в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Законом предусматривается, что к числу ветеранов боевых действий относятся: военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России, принимавшие участие в ходе СВО в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, говорится в пояснительной записке к закону.

Ветеранами боевых действий будут признаваться лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, "имеющие особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавшие на указанных территориях в общей сложности не менее 6 месяцев либо откомандированные досрочно по уважительным причинам", отмечается в документе.

Предусматривается отнесение указанных лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с выполнением указанных работ, к инвалидам боевых действий.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.