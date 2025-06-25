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Площадь природных пожаров в России сократилась в 2,5 раза за последний месяц

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о стабилизации ситуации с природными пожарами в РФ, их площадь за два последних месяца сократилась в 2,5 раза, хотя пик пожароопасного сезона пока не пройден, а огнём уже пройдено почти 4 млн га.

"Ситуация с природными пожарами с начала сезона развивалась непросто, но на данный момент в целом стабилизируется. На реализацию мероприятий по охране лесов от пожаров в 2025 году предусмотрено порядка 20 млрд рублей, это значительно больше, чем годом ранее. Благодаря системным мерам, принятым на уровне правительства России, МЧС и других ответственных ведомств, своевременной переброске сил и, конечно, героическим усилиям пожарных, только за последний месяц общая площадь возгораний сократилась в 2,5 раза. И сейчас показатель по стране составляет менее 300 тысяч га, хотя еще месяц назад превышал 800 тысяч", - цитируется Патрушев в сообщении его пресс-службы.

Об этом вице-премьер сообщил в ходе проведенного им совещания о прохождении паводкоопасного периода и пожароопасного сезона, в котором приняли участие руководители МЧС России, Минприроды России, Рослесхоза, Росводресурсов, Росгидромета и других профильных ведомств, а также главы регионов.

Патрушев напомнил, что на фоне теплой зимы и ранней весны первые возгорания были зафиксированы в апреле, что гораздо раньше прошлых лет.

По его словам, совокупно огнем уже пройдено почти 4 млн га, и самое непростое положение сохраняется в Забайкальском крае, на который приходится почти 80% площади действующих лесных пожаров по всей территории РФ. С апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

По информации его пресс-службы, Патрушев "подчеркнул, что со стороны федеральных властей были предприняты максимальные меры, чтобы качественно повлиять на ситуацию". Так, при подготовке к пожароопасному сезону Забайкальскому краю правительством России было выделено 1,8 млрд руб., в том числе дополнительно 800 млн – для наращивания сил и средств.

"Пик пожароопасного сезона пока не пройден. Таким образом, риски сохраняются. Необходим постоянный контроль в первую очередь в субъектах Дальнего Востока и Сибири, где наблюдается засушливая погода и грозовая активность. Следует выстроить работу так, чтобы обеспечивать оперативное обнаружение очагов и своевременно привлекать необходимые силы и средства. Цель – тушить не менее 80% пожаров в первые сутки. Это в данном случае залог эффективности", - сказал Патрушев.

Говоря о паводковом периоде, вице-премьер "сообщил, что весеннее половодье в текущем году прошло без существенного ущерба населенным пунктам и объектам экономики", добавили в его пресс-службе. "Вице-премьер отметил слаженную работу федеральных ведомств и регионов и подчеркнул, что на организацию профилактических мер правительством России было выделено 6,5 млрд руб. Средства в том числе были направлены на укрепление береговых линий, расчистку русел рек и подмостовых пространств. Своевременный гидрометеорологический прогноз по паводкам также позволил принять необходимые превентивные меры", - говорится в сообщении.

В то же время, добавил он, "в ряде водных объектов Урала, Сибири и Дальнего Востока сохраняется достаточно высокий уровень воды", поэтому Росводресурсы совместно с регионами продолжат постоянный мониторинг гидрологической ситуации, а при необходимости будет корректироваться работа водохранилищ.

Дмитрий Патрушев
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