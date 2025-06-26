Атаки БПЛА отражены в двух районах Ростовской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в четверг.

Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.