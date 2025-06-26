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Ночью уничтожены 50 беспилотников над территорией РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг подавили и уничтожили 50 дронов над восемью областями России, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 БПЛА - над территорией Курской области, 11 БПЛА- над территорией Ростовской области, 6 БПЛА - над территорией Брянской области, 3 БПЛА - над территорией Белгородской области, 3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА - над территориями Республики Мордовия и Калужской области", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ
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