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Рособрнадзор и МВД будут работать над усилением контроля за работой автошкол

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор и МВД РФ по поручению правительственной комиссии рассматривают меры по усилению контроля за деятельностью автошкол из-за роста числа ДТП по вине молодых водителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Обсуждаются новые индикаторы риска для автошкол, которые послужат в дальнейшем основанием для проведения внеплановой проверки.

Рособрнадзором после обсуждения конкретных предложений с Генеральной прокуратурой, МВД России будут подготовлены изменения для внесения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы проведения проверок в отношении автошкол, отмечается в сообщении.

"С 2021 года установлен риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования, который предполагает приоритет профилактических мероприятий над контрольными (надзорными). Рособрнадзор так же, как и региональные контрольные (надзорные) органы, которые в свою очередь уполномочены на проведение проверок в отношении автошкол, придерживается данного подхода", - напомнили в ведомстве.

Рособрнадзор МВД России
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