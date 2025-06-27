Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский, для ликвидации обломков временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.

"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и г. Волжский Волгоградской области. Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале администрации Волгоградской области.

Губернатор уточнил, что также зафиксированы возгорания сухой травы, пострадавших нет.