Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренное снижение в рамках выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется у $68 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренней сессии просел на 0,2%, лидируют в снижении акции ПАО "Полюс" (-1,2%), "ВК" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2793,2 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 июня, составляет 78,2117 руб. (+1,58 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции ОК "Русал" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-й пакета антироссийских санкций, говорится в заявлении, принятом саммитом ЕС. "Европейский совет призывает к дальнейшим мерам против российского "теневого флота", который Россия использует для обхода санкций в связи с этим призываем совет быстро принять новый пакет санкций", - отмечается в документе. В нем также говорится о необходимости усиления борьбы с обходом действующих ограничений.

Также в ЕС отметили, что активы России останутся заблокированными, пока продолжается украинский кризис, и пока РФ "не компенсирует ущерб, причиненный войной".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, возможно, в скором времени согласует 18-й пакет санкций против России. "Вероятно мы в скором времени сумеем завершить эту работу", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу по итогам саммита ЕС.

Президент США Дональд Трамп после начала перемирия между Израилем и Ираном намерен способствовать окончанию боевых действий в секторе Газа и продолжению нормализации отношений Израиля с арабскими странами, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

В Белом доме обсуждают шаги, которые могут вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, в том числе возможность дать Ирану доступ к средствам в размере до $30 млрд на развитие ядерной отрасли, однако без возможности обогащать уран, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не договаривался с Вашингтоном о возобновлении переговоров по ядерной программе. "Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал Аракчи в интервью телеканалу IRINN.

Он отметил, что у Ирана был "неприятный опыт" общения с американцами, которые "предали переговоры в середине процесса". По его словам, этот опыт повлияет на будущие решения Тегерана.

Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что накануне было подписано торговое соглашение с Китаем. "Мы только вчера подписали соглашение с Китаем. Мы начинаем открывать Китай для себя - то, чего на самом деле никогда не могло бы произойти", - сказал Трамп.

Позднее министр торговли США Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад и оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и в Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поддержку российским акциям в конце недели оказали выросшие цены на нефть и металлы, а также благоприятные данные Росстата по инфляции, усилившие надежды на дальнейшее смягчение монетарной политики Банка России на заседании в июле. Между тем, сдерживающими факторами остаются отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта и угроза новых антироссийских санкций.

Европейские лидеры вновь призывают усилить экономическое давление на Россию. Как ожидается, 18-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС может быть принят на этой неделе, если удастся убедить Венгрию и Словакию, которые пока выступают против. На таком фоне российские инвесторы предпочитают воздерживаться от активных покупок отечественных акций и сохраняют осторожную позицию, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пытается преодолеть верхнюю границу сходящегося треугольника. В случае закрепления выше нее, а также преодоления 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 2830 пунктов, перед индексом откроется дорога для дальнейшего роста в район 2990-3000 пунктов, считает Додонов.

В США накануне индексы выросли на 0,8-1% во главе с Nasdaq, который обновил исторический максимум (20167,91 пункта). Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки раньше, чем предполагалось. Это компенсировало слабые статданные, отмечают эксперты.

Президент США Трамп, недовольный председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом, может назвать имя следующего руководителя американского ЦБ заблаговременно, пишет The Wall Street Journal. Полномочия нынешнего главы ФРС истекают в мае следующего года.

По данным источников издания, Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Пауэлла уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего. Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на ожидания инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

ВВП США в первом квартале сократился на 0,5% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли. Ранее сообщалось о менее существенном снижении - на 0,2%. При этом аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне четверга), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно растут.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $68,0 за баррель (+0,4%), августовская цена фьючерса на WTI - $65,53 за баррель (+0,5%).