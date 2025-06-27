Минобороны РФ заявило о развитии наступления в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели развивали наступление на территории ДНР и Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, за неделю группировка нанесла поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак".

"Противник потерял до 3 295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО", - сказали в министерстве обороны.