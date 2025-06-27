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МИД РФ пообещал ответ на действия властей Германии в отношении российских СМИ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил решительный протест германскому послу в Москве Александру Ламбсдорфу в связи с действиями властей Германии в отношении представителей российских СМИ на территории этой страны.

"Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что германскому послу "было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность".

"Акцентировано, что на подобные откровенно недружественные действия германских властей неизбежно последует ответ российской стороны", - сообщает МИД РФ.

МИД РФ Германия
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