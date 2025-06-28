Грунт обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Возле рудника "Маяк" в городе Норильск Красноярского края обрушился грунт, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.
Грунт обрушился на площади 132 кв. м на глубину 25 м.
Уточняется, что на территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, была женщина-сторож.
На месте происшествия работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших, принимаются меры для предотвращения повторных обрушений, выясняются обстоятельства произошедшего.
Прокуратура организовала проверку, в рамках которой будут оценены действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.
Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте обвала грунта.