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Грунт обрушился возле рудника "Маяк" в Норильске

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Возле рудника "Маяк" в городе Норильск Красноярского края обрушился грунт, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.

Грунт обрушился на площади 132 кв. м на глубину 25 м.

Уточняется, что на территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, была женщина-сторож.

На месте происшествия работают сотрудники специальных служб и ПАО "Норильский никель", проводятся мероприятия по поиску пропавших, принимаются меры для предотвращения повторных обрушений, выясняются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой будут оценены действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские обеспечивают безопасность граждан на месте обвала грунта.

Норильск Норильский никель
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