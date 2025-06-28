В Астрахани на складе мебельной фурнитуры произошел пожар

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на складе мебельной фурнитуры в Ленинском районе Астрахани, сообщает главное управление МЧС России по Астраханской области в субботу.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на складе на общей площади 1250 кв. м поступило в 14:14 по Москве. Как говорится в сообщении, "пожарно-спасательные подразделения реагируют с привлечением дополнительных сил и средств".

Отмечается, что на месте работают 13 единиц техники и 42 специалиста.