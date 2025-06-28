Угрожавший жене гранатой житель Ростовской области задержан

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Гуково Ростовской области мужчину, который угрожал жене гранатой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудниками полиции в городе Гуково был задержан подозреваемый в угрозе применения насилия в отношении своей супруги. По предварительным данным, в ходе бытового конфликта он угрожал женщине предметом, внешне схожим с гранатой, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент он находится в отделе полиции для разъяснения обстоятельств. Позже он будет передан в военную полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее в субботу сообщалось, что полицейские Ростовской области устанавливают местонахождение подозреваемого в разбое местного жителя Андрея Чаплыгина.

