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Депутат парламента Петербурга Милюта арестован по обвинению во взятке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Колпинский районный суд Петербурга до 25 августа заключил под стражу депутата городского Законодательного собрания Олега Милюту, обвиняемого в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Милюта вместе с главой администрации Колпинского района Юлией Логвиненко и главой администрации муниципального образования "Колпино" Дмитрием Кохно с декабря прошлого года по июнь текущего получили от гендиректора организации, занимающейся благоустройством района, взятку на сумму не менее 14,2 млн рублей за общее покровительство и содействие в последующем заключении госконтрактов.

Накануне Колпинский суд Петербурга на два месяца поместил под домашний арест Логвиненко и на такой же срок заключил под стражу Кохно. Чиновники признали вину.

Также был задержан и заключен под стражу предполагаемый посредник в передаче взятки - предприниматель Олег Лапотко.

Петербург
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