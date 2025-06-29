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Путин назвал особым приоритетом наращиваниe группировки универсальных атомных ледоколов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя, отметив их вклад в становление России как морской державы.

"Перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развёртывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров. Их решение имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности морских рубежей России, комплексного, сбалансированного развития флота", - говорится в поздравлении Путина, текст которого размещен на сайте Кремля в воскресенье.

"Особый приоритет - наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути", - отметил президент.

Путин заявил, что развитие судостроения оказало огромное влияние на становление России как морской державы, открыло широкие возможности для укрепления её экономического, промышленного, оборонного, научного потенциала, а имена и достижения выдающихся отечественных кораблестроителей вошли в историю страны.

"Рассчитываю, что весомый вклад в эту большую, системную работу внесёт Объединённая судостроительная корпорация, другие наши компании и предприятия", - отметил Путин.

День кораблестроителя установлен 29 июня по инициативе Минпромторга России и акционерного общества "Объединённая судостроительная корпорация".

Владимир Путин
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