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Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского государственного природного биосферного заповедника, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой природной территории России. Решение позволит сохранить водно-болотные и степные экосистемы северного побережья Черного моря", - сказано в сообщении.

"Подписанным постановлением определено, что заповедник расположен на территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области. Его общая площадь занимает более 109 тыс. га. Заповедник отнесен к ведению Минприроды", - добавила пресс-служба правительства.

Уточняется, что "заповедник включает несколько участков, представляющих различные природные комплексы приморского юга Херсонской области; на его территории произрастает более 800 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу России, а также встречаются редкие виды животных и птиц".

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, которые приводят в сообщении, Черноморский заповедник обладает особо ценными природными компонентами: здесь обитают редкие представители фауны, в том числе морской, например черный аист, розовый пеликан, черноморская афалина, а также произрастают растения, занесенные в Красную книгу России.

Как отметил Патрушев, "очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов".

Херсонская область Черноморский заповедник Черное море Правительство РФ Минприроды РФ Дмитрий Патрушев
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