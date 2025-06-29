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ЛЭП и здание предприятия повреждены атаками ВСУ в Белгородской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Три муниципалитета атаковали ВСУ в Белгородской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Маломихайловка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения - посечены осколками навес, забор и два легковых автомобиля. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела повреждена линия электропередачи. На нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал он в своем телеграм-канале.

В Грайворонском округе, в селе Козинка, дрон ударил по частному дому - пробита кровля, выбиты окна, посечены забор и припаркованный автомобиль. Кроме того, перебита линия электропередачи.

В поселке Задорожный Краснояружского района в результате прилетов боеприпасов разрушено административное здание предприятия, также повреждены коммерческий объект и частный дом.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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