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Уголовное дело возбуждено по факту отравления в супермаркете во Владивостоке

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту отравления людей в супермаркете в минувшее воскресенье, сообщило СУ СКР по региону.

"Следователи СКР по Приморскому краю устанавливают обстоятельства отравления людей в супермаркете на улице Борисенко в городе Владивостоке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне восемь сотрудников супермаркета почувствовали себя плохо. Им была оказана медицинская помощь. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В воскресенье в соцсетях появилась информация о распылении "неизвестного газа" в супермаркете на улице Борисенко во Владивостоке. Людей из магазина эвакуировали. Оперативные службы проверили помещения газоанализатором, но ничего не обнаружили.

Владивосток УК РФ Приморский край
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