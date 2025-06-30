Сбербанк и ВТБ проведут годовые собрания акционеров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк и ВТБ в понедельник проведут годовые собрания акционеров в заочной форме.

Акционеры Сбербанка утвердят распределение прибыли и размер дивидендов, проголосуют за одобрение годового отчёта банка, изберут новый состав наблюдательного совета, а также примут изменения в устав банка и ключевые внутренние документы.

ГОСА Сбера пройдет в дистанционном формате с возможностью заочного голосования. С 10:00 до 12:00 президент - председатель правления банка Герман Греф ответит на вопросы акционеров в онлайн-режиме.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В прошлом году в списке кандидатов в набсовет Сбербанка от РФ были Орешкин, Силуанов, Колычев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, Новак может сменить в набсовете Сбербанка Чернышенко.

Состав набсовета по итогам годового собрания в 2024 году Сбербанк не раскрывал.

В список кандидатов, помимо Орешкина, Силуанова, Колычева и Новака, включен глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им.Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сюрприз от ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рублей.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, на одну привилегированную акцию первого типа - 0,002654 рубля, на одну привилегированную акцию второго типа - 0,026540 рубля.

В начале июня президент РФ Владимир Путин распорядился направлять доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 гг., на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), управлением которой занимается банк. По итогам 2024 года в пользу государства может быть выплачено 223,2 млрд рублей, которые в конечном итоге пойдут на финансирование ОСК.

В 2025 году в наблюдательный совет ВТБ в качестве независимых директоров выдвинуты президент НПФ "Газфонд" Юрий Шамалов и генеральный директор УК "Лидер" Анатолий Гавриленко. НПФ "Газфонд", по данным источников издания Frank Media, в 2023 году мог выкупить часть акций банка в рамках SPO на 93 млрд рублей.

Актуальный состав набсовета, избранный на прошлогоднем собрании, банк не раскрывает, при этом список кандидатов из 11 человек на 11 мест был известен. От государства в него входили вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минцифры Максут Шадаев, в качестве независимых директоров в совет были номинированы член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (также является председателем консультационного совета акционеров ВТБ), глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и гендиректор "Ростелекома" Михаил Осеевский, который в свое время был членом правления ВТБ.

Каганов и Репин в список в этом году не попали, вместо них в совет номинированы Шамалов и Гавриленко. По остальным кандидатам изменений по сравнению с прошлым годом не произошло.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также ранее являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Свежие данные о структуре акционерного капитала ВТБ, как и многие другие финансовые институты, не раскрывает.