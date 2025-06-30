Пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета в Якутии из-за неисправности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Нерюнгри (Якутия) в Москву (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"Экипажем воздушного судна выявлена техническая неисправность. Судно вернулось в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном порядке", - говорится в сообщении.

На борту находились 6 членов экипажа и 163 пассажира, никто не пострадал.

Проводится доследственная проверка по ст.263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



