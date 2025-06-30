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На подъездах к Крымскому мосту собралось 1195 машин

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник днем ожидают 1195 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00 (по московскому времени - ИФ.) В очереди со стороны Тамани находится 898 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 297 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - в один час.

В воскресенье днем количество автомобилей в очереди перед Крымским мостом также превышало тысячу, большая часть машин ожидала проезда со стороны Тамани. К 23:00 очередь была устранена.

Крым Тамань Керчь
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