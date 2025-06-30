Главред "Ленты.ру" Тодоров покинет свой пост

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Лента.ру" с 2017 года Владимир Тодоров покидает свой пост. Временно исполнять его обязанности с 1 июля будет гендиректор издания Андрей Цыпер, говорится в сообщении пресс-службы холдинга Rambler&Co.

"Имя нового главного редактора, который займется контентной стратегией издания, будет объявлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Тодоров, совмещавший работу главным редактором "Ленты.ру" и директором по развитию медиа Rambler&Co с должностью продюсера по документальному контенту Okko, продолжит заниматься документальными проектами онлайн-кинотеатра, сказано в сообщении.

В "Ленте.ру" Тодоров работал с 2016 года, возглавил издание годом позже, в 2019 году также назначен директором по развитию медиа Rambler&Co и отвечал за стратегическое развитие крупнейших федеральных СМИ холдинга. С апреля 2024 года – продюсер в Okko.

В холдинг Rambler&Co входят "Лента.ру", "Газета.Ru", "Чемпионат", LLM-портал "Рамблер" и другие медиаактивы.