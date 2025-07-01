Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3% в рамках коррекции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует умеренное снижение цен большинства blue chips в рамках коррекции после роста накануне, игроки фиксируют прибыль на фоне снижающейся нефти (сентябрьский фьючерс на Brent просел ниже $66,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,3%, лидируют в снижении акции "Северстали" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2839,88 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 июля, составляет 78,5284 руб. (+5,99 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%), "Т-Технологии МКПАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%).

Рост рынка акций РФ накануне был подогрет нейтральной геополитической новостной повесткой и ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле.

Как заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в кулуарах Летней школы Банка России.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, накануне индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов, достигнув максимума с начала июня на фоне позитивной конъюнктуры зарубежных площадок, стабилизации нефти в районе $66,5 за баррель (сентябрьский фьючерс - ИФ) и отсутствия новых геополитических потрясений.

Рынок остается в ожидании крупных дивидендных выплат: акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2024 год из расчета 34,84 рубля на акцию, также проходят собрания ВТБ, "Башнефти" и НМТП, что вносит дополнительный позитив на российский рынок. Мировые рынки завершили июнь в "плюсе", а снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке поддерживает аппетит к риску. Однако инвесторы по-прежнему внимательно следят за санкционными сигналами со стороны Запада: на следующей неделе Сенат США может рассмотреть новый пакет ограничительных мер против России, а президент Трамп не исключает возможности жестких пошлин на импорт из дружественных России стран. Тем не менее, большинство экспертов считают радикальное ужесточение маловероятным, отметил аналитик.

В ближайшие дни инвесторы будут следить за подготовкой к заседанию стран ОПЕК+ 6 июля, новостями из США по санкционной повестке и итогами дивидендного сезона на российском рынке. Баланс факторов пока смещен в пользу осторожного оптимизма, однако новая волна волатильности возможна при изменении внешнего фона или резких колебаниях нефтяных цен.

Технически индекс МосБиржи уверенно пробил уровень сопротивления 2800 пунктов и пересек линию 20-дневной скользящей средней, что сигнализирует о высокой вероятности продолжения роста в краткосрочном периоде. Преодоление отметки 2900 пунктов подтвердит устойчивость восходящего тренда, считает Магомедов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,5-0,6%, причем обновили свои максимумы Nasdaq (+0,5%) и S&P500 (+0,5%). Поддержку рынку оказали надежды на улучшение ситуации в международной торговле и на смягчение денежно-кредитной политики центрального банка США.

США и Канада договорились продолжить торговые переговоры, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того, канадские власти отменили налог на цифровые услуги, который распространялся на крупнейшие технологические компании США.

Участники рынка ждут 9 июля, когда истекает отсрочка введения взаимных пошлин на импорт, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года. Ранее Трамп заявлял, что может продлить действие отсрочки.

На этой неделе инвесторы будут изучать экономические данные США, в том числе июньский отчет о безработице, который выйдет в четверг. Наличие в данных признаков ослабления рынка труда может укрепить ожидания скорого снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Трамп назначит новым председателем Федрезерва только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки. "Кто бы туда не пришел, он опустит ставки. Если я буду думать, что кто-то хочет удерживать ставки на прежнем уровне, я не назначу его на этот пост", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете.

ФРС удерживает базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. По мнению американского президента, ставка должна составлять 1%. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 июля.

Рыночная стоимость Goldman Sachs (+2,5%) и других ведущих американских банков увеличилась после обнародования результатов стресс-тестов ФРС. Как говорится в заявлении регулятора, крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений.

По итогам трех месяцев S&P500 вырос на 10,6%, Nasdaq - на 17,8%. Истекший квартал стал для них лучшим с конца 2023 года. Dow Jones за квартал повысился на 5%.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia подрос на 0,03%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Биржи Гонконга во вторник закрыты в связи с праздником (День образования специального административного района).

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии снижаются. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $66,4 за баррель (-0,5%), августовская цена фьючерса на WTI - $64,75 за баррель (-0,6%).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с США по иранской ядерной программе Тегеран должен быть уверен, что в ходе переговорного процесса Вашингтон не нанесет новых ударов.

"Для того, чтобы мы могли принять решение о возобновлении сотрудничества, нам необходимо сначала убедиться в том, что Америка не предпримет военного нападения на нас во время переговоров", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS, комментируя сделанное ранее президентом США Дональдом Трампам заявление, что переговоры с Ираном могут возобновиться уже на этой неделе.

Аракчи сказал: "Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро, считаю, что, учитывая все эти соображения, нам все еще нужно больше времени". При этом он добавил, что "двери дипломатии никогда не захлопнутся".

Министр, отвечая на вопрос, намерен ли Иран продолжать обогащать уран, сказал, что "мирная ядерная программа страны превратилась в предмет национальной гордости и величия". "Никто не может уничтожить технологии и науку для обогащения урана с помощью бомбардировок. Если с нашей стороны будет воля добиться прогресса в этой отрасли, а она существует, мы сможем быстро устранить ущерб и наверстать упущенное время", - подчеркнул Аракчи.

Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что США удалось посредством авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. "Это место уничтожено, мы считаем, что всё, связанное с ядерной программой, уничтожено", - сказал он.