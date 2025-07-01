ВС отверг упрощенный стандарт аннулирования брачных договоров банкротов за рамками 3 лет подозрительности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Брачный договор с раздельным режимом собственности, в том числе для будущих приобретений, заключенный перед банкротством, но за пределами трехлетнего срока подозрительности не может быть признан недействительным по общегражданским основаниям при отсутствии доказательств злоупотреблений супругов, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такую позицию его судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) сформулировала по итогам разбирательства с участием находящегося под управлением Агентства по страхованию вкладов банка "Легион", а также Дмитрия и Ирины Дегтяровых.

Страховочный договор и банкротство

Брачный договор - распространенный среди предпринимателей способ минимизации имущественных рисков, сопутствующих ведению бизнеса, напоминает адвокат КА "Юков и партнеры" Дарья Коваленко (здесь и далее слова юристов взяты из публикации газеты "Коммерсант"). Как показывает этот кейс, оспариваться могут не только брачные договоры, заключенные в трехлетний период подозрительности (специальные облегченные правила оспаривания подозрительных сделок на основании статьи 61.2 закона о банкротстве), но и те, что были подписаны ранее, добавляет руководитель практики банкротства K&P.Group Надежда Емелина.

Договор Дегтяровых предусматривал, что имущество (имеющееся и приобретенное в будущем) закреплялось за тем супругом, на чье имя оно оформлено. Заключен контракт был 26 декабря 2017 года.

Дегтяров был признан банкротом в июле 2023 года из-за невыполненных поручительств за его компании, которые перестали обслуживать кредиты незадолго до заключения брачного контракта - с июля 2017 года. Он был владельцем или совладельцем восьми организаций, работавших в сельском хозяйстве, производстве молока, дистиллированных алкогольных напитков, управлявших недвижимостью. Большинство из них сейчас являются недействующими.

Стартовала процедура банкротства Дегтярова в декабре 2022 года. Сумма требований, согласно отчету на "Федресурсе", составляла 172,769 млн рублей.

Атака "Легиона"

"Легион" подал заявление о признании брачного договора Дегтяровых недействительной сделкой 28 декабря 2023 года. К этому времени истек трехлетний срок, в течение которого подозрительные сделки могут разворачиваться, если они наносят ущерб кредиторам, на основании пункта 2 статьи 61.2 закона о банкротстве. Поэтому банк основывал свои требования на нормах Гражданского кодекса (ГК) РФ, запрещающего злоупотребление правом (статьи 10 и 168 кодекса РФ).

Его юристы обращали внимание судов, что в период с 30 ноября 2017 года по 24 марта 2021 года Дегтяров произвел отчуждение 28 объектов недвижимости общей стоимостью 145 млн рублей. Супруга же к августу 2018 года консолидировала 100% ООО "Энергомаш-РЗА". "Банк, заявляя о ничтожности договора (...), ссылался на то, что поступившие после оспариваемой сделки в личную собственность Дегтяровой И.А. имущественные активы были приобретены за счет денежных средств должника, полученных от продажи им собственного недвижимого имущества", - говорится в материалах дела.

На дату подписания брачного договора супруг отвечал признаку неплатежеспособности (его компании, как упоминалось выше, перестали исполнять свои обязательства), и Дегтяровы заключили контракт с целью скрыть активы мужа-должника и причинить вред его кредиторам, доказывал "Легион". По мнению юристов кредитной организации, супруги "имели умысел на вывод приобретенного в будущем ликвидного актива", чтобы на него не было обращено взыскание по обязательствам перед банком.

Свои и кредитные

По итогам рассмотрения спора в трех инстанциях победителем оказался "Легион": его сторону заняли первая и окружная. Арбитражный суд Москвы согласился с аргументами юристов банка, а кассация дополнительно отметила следующее: Дегтяровы должны были доказать, что средства от продажи имущества мужа не пошли на нужды семьи или покупки активов для супруги, но не сделали этого. "(...) Ни должником, ни его супругой не представлены доказательства их расходования в иных целях", - написали судьи окружного суда.

Но СКЭС ВС РФ решила, что была права апелляция, которая отклонила претензии "Легиона". "Суд апелляционной инстанции (...) установил, что поступившее в собственность супруги должника после подписания брачного договора имущество, включая долю в уставном капитале общества "Энергомаш-РЗА", приобретено ей на собственные доходы, а также кредитные денежные средства", - говорится в опубликованном определении ВС РФ.

В дальнейшем это предприятие - разработчик и производитель оборудования для энергообъектов - развивалось не благодаря финансированию от собственника, а за счет кредитования в банках, государственных субсидий, покупки оборудования в лизинг, исполняло государственные контракты, говорится в материалах дела. С 27,608 млн рублей в 2018 году выручка выросла до 281,359 млн рублей в 2024-м, свидетельствует отчетность "Энергомаша-РЗА". "(Это - ИФ) опровергает доводы банка о заключении брачного договора с целью вывода активов должника посредством их перераспределения в пользу супруги", - говорится в определении СКЭС ВС РФ. Кассация превысила свои полномочия, когда не стала учитывать эти фактические обстоятельства и констатировала, что "не является опровергнутым факт поступления денежных средств от реализации имущества должника в распоряжение и пользование семьи", добавили судьи ВС РФ.

Ущерба нет

Семейный кодекс допускает изменение режима имущества супругов с совместной собственности на раздельную, в том числе для будущего имущества. В результате подписания брачного договора имевшиеся на тот момент активы "разделены в отсутствие признака неравноценности, без ущерба для имущественной массы должника", и значит имущественное положение должника не ухудшилось, написали судьи ВС РФ.

Таким образом, пришла к выводу коллегия, ущерб кредиторам не был нанесен. "(Это - ИФ) исключает возможность признания сделки недействительной на основании статей 10 и 168 ГК РФ", - говорится в определении СКЭС ВС РФ. Коллегия также согласилась с апелляцией, что "Легион" не предъявил аргументов, позволяющих применять ГК, а не закон о банкротстве. "(...) Банк не приводил нарушений, выходящих за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 закона о банкротстве, а значит оснований для квалификации сделки как ничтожной в силу статей 10, 168 ГК РФ не имелось", - говорится в определении коллегии. Поэтому увеличенный срок для оспаривания применяться не может.

Чек-лист

Обычно суды признают недействительными брачные контракты, если совпадают сразу три фактора: договор подписан на пороге неплатежеспособности, активы перераспределены явно неравноценно, и супруг фактически участвует в бизнес-операциях должника, обращает внимание управляющий партнер АБ МУР Давид Кононов. Для признания договора ничтожным по упомянутым статьям ГК РФ нужно доказать общий умысел супругов, направленный на вывод активов, добавляет он. Таким образом, "ВС демонстрирует строгий правовой подход", что может сократить число подобных исков, подаваемых без указания оснований ничтожности сделки, полагает председатель совета Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко.

Вместе с тем, отмечает Кононов, ВС дает кредиторам чек-лист для оспаривания: ищите общий долг, прослеживайте денежный поток от продажи активов должника к покупкам его супруги, фиксируйте управленческий контроль жены над семейными финансами. "Как только появится доказательство, что брачный договор стал "коридором" для вывода активов, презумпция раздельности имущества рухнет", - полагает юрист.