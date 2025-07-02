Президенты России и Киргизии проведут переговоры в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - 2 июля в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.