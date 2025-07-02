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Вызвавший жару в Европе антициклон стал причиной холодной погоды на европейской территории РФ

В конце недели на юге европейской части России установится антициклональная погода, а в центре вновь похолодает

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Антициклон, который привел к аномальной жаре в Европе, стал причиной холодной погоды в регионах европейской части России, в том числе в Москве, из-за перемещения холодных воздушных масс с севера по его восточной периферии, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклон, который привел к рекордной жаре в Европе, в значительной мере обусловил тот факт, что к востоку от него, по его восточной периферии, перемещаются холодные воздушные массы. Вот сейчас этот антициклон сместился в направлении Москвы, он перемещается на восток, и вот между антициклоном с запада и циклоном с востока холодные воздушные массы перемещаются в центре европейской России", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что холодная погода, которая обычно наблюдается в регионах, находящихся к востоку от антициклона, связана с тем, что по закону циркуляции воздуха, воздушные массы в эти районы поступают с севера. Сейчас такие воздушные массы поступают в регионы европейской части страны, в том числе в Москву.

При этом Вильфанд отметил, что "независимо от этого антициклона в четверг и пятницу в Москве будет заметное повышение температуры", произойдет "всплеск тепла до плюс 24 - плюс 26 градусов". Но тепло продержится только два дня.

"В субботу-воскресенье антициклон приблизится к европейской России, и опять начнется вторжение холодных воздушных масс. То есть жару антициклон обусловливает именно в западных районах (в Европе - ИФ), а нам он обусловливает холодную погоду. Такова особенность антициклона", - добавил Вильфанд.

При этом, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, несмотря на то, что антициклон в явном виде не будет влиять на погоду на европейской территории России, "к концу недели отрог антициклона (периферия или край антициклона - ИФ) будет ощущаться на юге европейской России, там будет уже преимущественно антициклонная погода".

Ранее сообщалось, что жара в Барселоне в июне побила рекорд 12-летней давности. Согласно данным государственного метеорологического агентства Испании, температура воздуха в Барселоне днем во вторник составила 30 градусов, и к 22:00 по местному времени она снизится лишь до 29 градусов.

Аномальная жара наблюдается и в других странах Европы. Национальная метеорологическая служба Франции "Метео-Франс" сообщает о высшем, "красном" уровне погодной опасности в 16 регионах страны, включая столичный. Температура воздуха в Париже по состоянию на 12:20 по местному времени (13:20 по Москве) составила 37 градусов.

По данным министерства здравоохранения Италии, аномальный зной добрался до 17 из 27 крупных городов страны. Вместе с тем на севере Италии наблюдаются проливные дожди; в окрестностях Турина вышла из берегов река Фрежюс.

Национальный метеорологический институт Нидерландов издал предупреждение об аномальной жаре и смоге, а также о возможных сильных грозах в среду. Польские синоптики прогнозируют повышение температуры в ближайшие дни до 36 градусов. Метеорологическое агентство страны распространило предупреждения о наступлении аномальной жары для ряда воеводств.

Ранее в Испании, Португалии, Италии, Франции и Греции власти предупреждали об опасности аномальной жары, из-за которой в ближайшие дни в ряде регионов континента температура может превысить отметку в 40 градусов по Цельсию.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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