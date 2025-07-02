"Ростех" сообщил о поставке в войска партии БМП-3

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг ежемесячно в полном объеме поставляет в войска боевые машины пехоты третьего поколения по действующим контрактам. Все машины комплектуются средствами дополнительной защиты, обеспечивающими безопасность и надежность", - заявили в "Ростехе"

Там отметили, что за последние три года в конструкцию машины внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военнослужащих и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях.

"К ним относятся не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратура, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения", - сообщил "Ростех".