Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане возле юго-восточного побережья Камчатки днем в среду, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале.

Землетрясение зарегистрировано в среду в 14:49 местного времени (05:49 по Москве) с эпицентром в Авачинском заливе в 51 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 88,2 км под морским дном.

"В Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

Тревога цунами не объявлялась.

По данным ГУ МЧС региона, никто не пострадал.