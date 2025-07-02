Поиск

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане возле юго-восточного побережья Камчатки днем в среду, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале.

Землетрясение зарегистрировано в среду в 14:49 местного времени (05:49 по Москве) с эпицентром в Авачинском заливе в 51 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 88,2 км под морским дном.

"В Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов", - говорится в сообщении.

Тревога цунами не объявлялась.

По данным ГУ МЧС региона, никто не пострадал.

Петропавловск-Камчатский Камчатка МЧС Тихий океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Задержан глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

Что произошло за день: вторник, 1 июля

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске выросло до 45

Суд на Урале арестовал пятого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

По материалам Роскомнадзора возбуждены уголовные дела на 72 иноагентов

Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи

Вызвавший жару в Европе антициклон стал причиной похолодания на европейской территории РФ

Вызвавший жару в Европе антициклон стал причиной похолодания на европейской территории РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });