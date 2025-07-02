Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует плавное снижение после небольшого роста накануне на фоне смешанной динамики мировых фондовых площадок, относительно стабильной нефти и в целом нейтральной геополитической новостной повестки.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2842,58 пункта (-0,21%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "Газпрома" (-0,9%), "ММК" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), МКПАО "ВК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,6%), "Русала" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

В ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии", отмечается в сообщении.

Президент Франции в ходе телефонного разговора с президентом РФ призвал как можно быстрее добиться перемирия на Украине, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон призвал к как можно более быстрому заключению перемирия и к началу переговоров между Украиной и РФ по прочному и долговременному решению конфликта", - сообщили в канцелярии французского президента. Макрон в очередной раз выразил "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". По данным французской стороны, разговор продлился более двух часов.

Мировые цены на нефть не демонстрируют в среду утром ярко выраженной динамики. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась всего на 0,01%, до $67,12 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,02%, до $65,43 за баррель.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average уверенно вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Трейдеры оценивали ход переговоров США с их торговыми партнерами, а также обсуждение в Конгрессе законопроекта о расходах и налогах, продвигаемого американским президентом Дональдом Трампом. Во вторник Сенат одобрил законопроект, предусматривающий, в частности, снижение налогов и увеличение расходов на оборону. Теперь рассмотрением версии законопроекта, одобренной Сенатом, займется Палата представителей. Лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса США уже выразили намерение одобрить законопроект до 4 июля.

Внимание трейдеров во вторник также было направлено на ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре (Португалия), участие в котором принимал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

В ходе сессии с главами других ведущих мировых ЦБ Пауэлл вновь подтвердил, что ФРС планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США, прежде чем снижать базовую процентную ставку. При этом глава Федрезерва не исключил возможности уменьшения ставки на июльском заседании. На вопрос, может ли ставка быть снижена в июле, Пауэлл ответил, что "не стал бы исключать" возможность такого шага на каком-либо из заседаний, но и "не стал бы говорить, что это произойдет".

Вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля в настоящее время оценивается рынком в 21%, по данным FedWatch.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,2%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 2 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика. Индексы Китая, Гонконга и Австралии подрастают на 0,1-0,6%, в то время как фондовые индикаторы Японии и Южной Кореи снижаются на 0,6-1,1%.